Экономика

13:33 12.01.2018

Украина полностью использовала квоту на поставки меда и соков в ЕС за 2018 г

Украина полностью использовала квоту на поставки меда и соков в ЕС за 2018 г

Тарифные квоты Европейского Союза для украинского меда, виноградного и яблочного соков на 2018 год уже исчерпаны, написал на своей странице в соцсети Facebook первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Согласно его данным, основная квота на беспошлинную поставку меда из Украины в ЕС составляет около 8 тыс. тонн, по виноградному и яблочному соку - 14 тыс. тонн.

В Украине насчитывается около 400 тыс. пасечников, которые производят около 70 тыс. тонн меда.

Около 57 тыс. тонн меда Украина экспортирует, преимущественно в Европейский Союз.

"Потенциал производства, исходя из посевов медоносных растений - до 140 тыс. тонн меда в год, в два раза больше текущих объемов", - написал М.Мартынюк.

Он уточнил, что сейчас в Украине нет обязательных требований к качеству меда. В тоже время в рамках договора об ассоциации с ЕС Украина должна имплементировать европейские требования к качеству меда, которые зафиксированы в Директиве Совета №2001/110/ЕС до конца 2019 года.

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