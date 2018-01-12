Японский рынок акций завершил торги в минусе

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно в пятницу: японский рынок завершил снижением вторые торги подряд, в то время как гонконгский индикатор продолжил рекордную по длительности серию непрерывного подъема.

Японский Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,2%, гонконгский Hang Seng, увеличился 14-ю сессию подряд - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил менее 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,3%.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся в пятницу на 0,3%, с начала текущего года он увеличился на 4%.

Негативом для японского рынка стало существенное укрепление иены за последние дни, связанное с действиями Банка Японии, которые были восприняты трейдерами как небольшой шаг к нормализации политики, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, ранее на этой неделе японский Центробанк сократил объем покупки наиболее долгосрочных бондов в рамках регулярных операций на открытом рынке.

"Некоторые трейдеры фиксируют прибыли после мощного ралли, которое отмечалось с конца прошлого года, - цитирует агентство Bloomberg аналитика Toyo Securities Рюту Отсуку. - Иена укрепляется, и это толкает инвесторов к продаже акций некоторых компаний. При этом трейдерам трудно игнорировать то, что иена и долговые рынки резко отреагировали на спекуляции в отношении ужесточения политики Банком Японии".

Акции телекоммуникационных компаний Японии и автопроизводителей подешевели в пятницу.

Стоимость бумаг NTT упала на 2,7%, SoftBank - на 2%, KDDI - на 1,6%, Honda Motor - на 1,4%, Toyota - на 0,7%, Nissan - на 0,8%.

Капитализация японской Fast Retailing, крупнейшего в Азии розничного продавца одежды, подорожали на 6% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности компании за минувший квартал.

Цена акций южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics опустилась по итогам торгов на 0,1%. Бумаги компании потеряли более 9,5% со вторника, когда компания опубликовала предварительный квартальный отчет.

Поддержку гонконгскому рынку в пятницу оказало повышение котировок акций нефтекомпаний на фоне подъема цен на нефть.

Стоимость бумаг China Shenhua Energy подскочила на 2,7%, China Petroleum & Chemical - на 1,9%, PetroChina - на 0,9%.

Статданные по экономике КНР, опубликованные в пятницу, указали на существенный рост положительного сальдо баланса внешней торговли страны.

Темпы увеличения китайского импорта существенно замедлились в декабре 2017 года при незначительном ослаблении роста экспорта, в результате чего профицит торгового баланса увеличился на 40% - до $54,69 млрд.

Согласно данным главного таможенного управления Китая, объем экспорта из страны в долларовом выражении в декабре повысился на 10,9% после увеличения на 11,5% в ноябре.

Объем импорта в долларовом выражении вырос на 4,5% после скачка на 17,6% месяцем ранее.