Экономика

13:02 12.01.2018

Україна має доступні для видобутку запаси газу обсягом 452,8 млрд куб. м

Україна має доступні для видобутку запаси газу обсягом 452,8 млрд куб. м

Україна має в своєму розпорядженні доступні для видобутку запаси газу обсягом 452,8 млрд куб. м, пише глава правління НАК "Надра України" Ярослав Климович у своїй статті в "Урядовому кур'єрі".

"В Україні 402 родовища вуглеводнів, у промисловій розробці - 269. Державним балансом запасів корисних копалин України в 402 родовищах враховуються видобуті запаси природного газу в кількості 905,6 млрд куб. м (видобуті 68,9% всіх запасів) ... Як показує досвід видобувних робіт в Україні, з цих запасів можна добути лише половину (452,8 млрд куб. м газу) ... а це на 22 роки видобутку (за поточного темпу - ІФ)", - зазначає він.

За даними керівника "Надра України", якщо врахувати перспективні ресурси категорії С3, то до видобувних запасів можна приплюсувати ще 256,6 млрд куб. м газу.

"Держбаланс враховує перспективні ресурси (категорія С3) газу кількістю 802 млрд куб. м на 206 підготовлених до буріння перспективних площах і 156 нерозкритих бурінням пластах родовищ. Якщо перерахувати ресурси в видобуті запаси газу, то це може становити 256,6 млрд куб. м", - пише Я.Климович.

На його думку, поліпшити ситуацію можна за рахунок проведення широкомасштабних геологорозвідувальних робіт на територіях, де розташовані ресурси в 5,6 трлн куб. м газу, а також за рахунок розвідки нетрадиційних покладів газу (ресурси яких, за оцінками ДП "Укрнаукагеоцентр", становлять до 32 трлн куб. м).

Як повідомлялося, "Надра України" створена в 2000 році для підвищення ефективності управління державними підприємствами геологорозвідки. У держвласності перебувають 100% акцій НАК "Надра України".

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