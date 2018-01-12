АМКУ исследует инвестконкурс по благоустройству остановок в Киеве

Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев поручил Киевскому областному территориальному отделению АМКУ провести в срок до 1 июня исследование порядка и условий конкурса по привлечению инвесторов для благоустройства остановок общественного транспорта в Киеве.

Как сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская на своей странице в Фейсбук, исследованию подлежит также публикация издания "Наши гроши", в которой заявляется о неравномерности распределения остановок по конкурсным лотам.

Сомнение в прозрачности конкурса ранее высказал народный депутат Геннадий Кривошея. В своем обращении к мэру Киева Виталию Кличко в начале января он обратил внимание на отсутствие согласования конкурса Департаментом градостроительства и архитектуры и Градостроительным советом.

Как сообщалось, инвестиционный конкурс на благоустройство остановок общественного транспорта был объявлен 22 декабря 2017 года, срок подачи заявок на него — до 20 января 2018 года. На конкурс выставлено 28 лотов стоимостью инвестиций от 3,5 млн грн до 86 млн грн.

По условиям конкурса, инвестор обязан установить павильон ожидания, киоск по продаже проездных, информационное табло и кнопку тревоги, а также обеспечить благоустройство территории остановки. По информации КГГА, стоимость оборудования одной остановки составит около 355 тыс. грн. Самый большой лот включает 242 объекта, или 24,3% выставленных на конкурс остановок, в то время как примерно 60% остановок разбиты на лоты по 10-50 штук.

Кроме того, инвестор обязан уплатить "Киевскому инвестиционному агентству" 1% от ориентировочной стоимости лота в качестве компенсации за подготовительные работы, и не менее 3,3% - "Киевпастрансу" на создание инфраструктуры. Все выплаты конкурсантов должны быть обеспечены банковской гарантией.

По мнению Г.Кривошеи, стоимость обустройства остановки была определена без данных о конструкциях и материалах. Он также подчеркнул неравномерное распределение остановок по лотам, обратив внимание, что три лота из 28 включают 50% остановок и являются коммерчески привлекательными, в то время как четверть лотов содержит по 10 остановок вне центра города, являющихся коммерчески непривлекательными.