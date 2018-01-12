Европейские фондовые индексы слабо растут, акции Puma падают

Фондовые индексы Западной Европы демонстрируют умеренное повышение в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные из Франции и Италии и следят за новостями из корпоративного сектора.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:01 кв увеличился на 0,05%, до 397,44 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,12%, как и французский CAC 40. Германский DAX прибавил 0,1%, итальянский FTSE MIB - 0,45%, испанский IBEX 35 - 0,29%.

Как стало известно в пятницу, объем промышленного производства в Италии в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 0,6%. В годовом выражении промпроизводство выросло на 2,2%.

Тем временем во Франции потребительские цены, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре выросли на 1,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 0,4% относительно ноября.

Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 1,3%, второго - на 0,4%.

Акции немецкого производителя спортивной одежды Puma SE падают на 6,8%, ранее падение достигало 16%. Французская компания Kering SA, владеющая 86% Puma, объявила о намерении распределить 70% акций компании между своими акционерами.

Цена бумаг французского банка Societe Generale снизилась на 1,5%. Банк сообщил, что ожидает списания на сумму $450 млн в четвертом квартале 2017 года, во многом из-за налоговой реформы в США, снизившей стоимость отложенных налоговых активов Societe Generale.

Курс ценных бумаг промышленной компании GKN Plc подскочил на 26% на новости, что компания отвергла предложение инвесткомпании Melrose Industries, которая хотела купить ее за 6,9 млрд фунтов ($9,34 млрд).

Капитализация британо-голландской нефтедобывающей компании Royal Dutch Shell опустилась на 0,1% на сообщении СМИ о том, что компания намерена приобрести голландскую энергетическую фирму Eneco.

Стоимость бумаг Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) в Милане выросла на 2,8%. Компания направит более $1 млрд на модернизацию предприятия в Мичигане, где планирует к 2020 году начать производство нового поколения пикапов бренда Ram.