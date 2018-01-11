IFC предоставляет свыше EUR30 млн финансирования "Укрпластику"

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка (ВБ), предоставляет Immer Group, крупнейшему производителю гибких упаковочных материалов в Восточной Европе, представленному в Украине ПАО "Укрпластик" (Киев), финансирование в размере более EUR30 млн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в представительстве IFC в Украине, соответствующий кредитный договор подписан в январе этого года.

Пакет финансирования IFC включает EUR15 млн долгового финансирования, мобилизованного от других кредиторов, и направлен на рост "Укрпластика" (Immer Ukrplastik) – крупнейшего в Украине производителя гибких упаковочных материалов.

"Финансирование IFC поступает в очень важное время. Экономика Украины возвращается к росту, и мы хотим воспользоваться этой возможностью, развивая различные сегменты рынка, запуская новые, инновационные продукты для пищевой промышленности и агробизнеса, а также диверсифицируя наши экспортные рынки", - приводится в релизе IFC в пятницу слова президента IMMER Group Ирины Мирошник.

IFC ранее уточняла, что Immer Group – 100% семейный бизнес, принадлежащий руководителю "Укрпластика" И.Мирошник и трем ее дочерям. Основный активом группы является "Укрпластик", занимающий в Киеве 11,3 га с 34 зданиями общей площадью 74 тыс. кв. м, на котором занято 1,447 тыс. чел.

Помимо этого, Immer Group с февраля 2017 года запустила новое производство Immer Digital в Вентспилсе (Латвия) с 31 работником для увеличения своей доли на европейском рынке, говорится в материалах IFC. На этом объекте осуществляются такие ограниченные операции, как цифровая печать, ламинирование, изготовление мешочков и этикеток, тогда как основные ингредиенты для этого киевское предприятие не имеет. В состав группы также входит IMMER Design Studio в Риге (Латвия).

Кроме того, у группы - 15 складов в Киеве, 11 складов - в России, Европе и Украине.

Предполагается, что за счет указанного проекта будут осуществлены инвестиции в разработку новых продуктов, в том числе для сельскохозяйственного сектора, рефинансированы некоторые кредиты и инвестиции в латвийскую компанию. В частности, планируется направить средства на оборудование для рекуперации и утилизации использованных растворителей в жидкой форме и паров растворителя, новое оборудование для ламинирования для специальной упаковки и новый рото-принтер, обеспечивающий большую гибкость.

"Укрпластик" - крупнейший в Восточной Европе производитель гибких упаковочных материалов для пищевой, косметической, фармацевтической, других отраслей.

Компания в 2016 году, согласно годовому отчету, увеличила чистый доход на 9,5% – до 2 млрд 129,35 млн грн, получив чистую прибыль 129,51 млн грн, тогда как годом ранее ее чистый убыток составил 261,15 млн грн. Данные за 2017 год пока отсутствуют.

Согласно информации в системе раскрытия НКЦБФР, если на конец 2016 года 99,7756% акций "Укрпластика" принадлежало "Фарсико Энтерпрайзез Лимитед", то уже на конец первого квартала 2017 года – "Иммер Лимитед" (обе – Кипр).