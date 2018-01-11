Экономика

13:10 11.01.2018

Представительство Adecco в Украине возглавила соучредитель и CEO "Финтех Солюшенз"

Представительство Adecco в Украине возглавила соучредитель и CEO "Финтех Солюшенз"

Генеральным директором Adecco Ukraine, представляющей интересы международной компании в сфере управления персоналом Adecco (Швейцария), назначена Анастасия Шевченко, которая является соучредителем и CEO "Финтех Солюшенз".

Согласно пресс-релизу компании, с марта 2017 года А.Шевченко является партнером Adecco и отвечает за реализацию глобальных проектов по развитию бизнеса банков и финансовых компаний в девяти странах. Ранее А.Шевченко работала в крупнейших банках Украины, среди которых УкрСиббанк BNP Paribas Group, UniCredit Bank, Ощадбанк, и также руководила группой развития бизнеса компании Visa в Украине.

"Мы планируем двукратное увеличение команды компании в Украине, что связано с расширением нашего присутствия в регионах, где мы уже стартовали с реализацией ряда амбициозных проектов. Речь идет о новых для Adecco, но, без преувеличения, уникальных для Украины направлениях бизнеса, связанных с аутсорсинговой продажей финансовых услуг. Все карты раскрывать пока рано, но уже сегодня можно прогнозировать, что наша стратегическая цель - увеличение объемов бизнеса на 300% по результатам нынешнего года - будет достигнута", отметила А.Шевченко, слова которой приводятся в пресс-релизе.

При этом она подчеркнула, что ключевые стратегические принципы деятельности Adecco Ukraine, с ее назначением на должность, не только сохранятся неизменными, но и будут укреплены. Компания продолжит работу с клиентами в легальном правовом поле на условиях прозрачности и открытости. Кроме того, Adecco Ukraine продолжит делать ставку не столько на классические рекрутинговые продукты, сколько на индивидуальные решения "под ключ" для развития бизнеса с учетом особенностей клиентов.

Adecco Group предоставляет услуги по подбору и управлению временного и постоянного персонала, управлению карьерой и развитию лидерства, консалтингу и аутсорсингу более чем 100 тыс. клиентам. Насчитывает свыше 31 тыс. штатных сотрудников в более чем 5 тыс. филиалов в более 60 странах мира со штаб-квартирой в Швейцарии.

Adecco входит в "Fortune Global 500" - ТОП-500 крупнейших мировых компаний, а ее акции котируются на Швейцарской фондовой бирже.

Среди основных услуг для украинских компаний - подбор постоянного и предоставление временного персонала, вывод персонала за штат, кадровый консалтинг и др.

В Украине Adecco Ukraine представлена четырьмя филиалами - в Киеве, Харькове, Львове и Полтаве.

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