Экономика

11:43 11.01.2018

Нормативная база для перевода облэнерго и водоканалов на RAB-тарифы вступит в силу с 11-12 января

Нормативная база для перевода облэнерго и водоканалов на RAB-тарифы вступит в силу с 11-12 января

Нормативная база, необходимая для перевода энергоснабжающих (облэнерго) и водоснабжающих (водоканалы) компаний на стимулирующее регулирование (RAB-регулирование) вступит в силу с 11-12 января 2018 года.

Необходимые для такого перевода постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №972, 981 от 27 июля 2017 года опубликованы в газете "Урядовый курьер" за 10 января, №1132 от 14 сентября 2017 года – в номере этой газеты за 11 января.

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В частности, постановление №972 устанавливает регуляторную норму дохода как для старой, так и для новой базы активов облэнерго на уровне 12,5%.

Ранее НКРЭКУ несколько раз меняло позицию в вопросе нормы дохода для облэнерго при RAB-регулировании. Так, в июле 2013 года комиссия зафиксировала ставку дохода для старой базы активов облэнерго на уровне 1-5%, новой базы – 14,79%; в ноябре 2013 года регулятор сменил диапазон ставок дохода для старой базы активов на 0-5%, для новой базы оставив прежним; в октябре 2015 года НКРЭКУ сменило ставку для старой базы активов на 5%, для новой базы оставив на уровне 14,79%.

Как сообщалось, вопрос перевода конкретных компаний на RAB-регулирование будет рассматриваться отдельно, после проведения ими открытых слушаний.

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