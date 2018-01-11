В начале года на региональных рынках металлопродукции преобладает повышательный тренд

В январе-феврале на региональных рынках длинного проката будет наблюдаться растущий ценовой тренд, также прогнозируется рост цен для рынка плоского проката, сообщается в пресс-релизе госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ) в четверг.

По данным УПЭ, в начале декабря 2017 года спрос на региональных рынках проката с поставкой в первом квартале 2018 года активизировался. Оживление спроса позволило производителям нарастить ценовые предложения на длинный прокат и заготовку по сравнению с предыдущим месяцем на $40-65, закрыв при этом портфели заказов на январь.

Благоприятно складывалась ситуация на региональных рынках и для производителей тонколистового проката - за декабрь 2017 года стоимость плоского проката в различных сегментах и регионах выросла в среднем на $15-40.

"Рост цен на продукцию оказывало удорожание сырья. В частности, котировки лома в Турции и на рынках ЮВА в этот период поднялись на $55-57, спотовые цены на коксующийся уголь и руду в Китае выросли на $55 и $9 соответственно. Рождественские и новогодние праздники ожидаемо снизили торговую активность продавцов и покупателей, занявших выжидательную позицию", - комментирует ситуацию эксперт "Укрпромвнешэкспертизы" Олег Гнитецкий, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, с начала нового года падение внутреннего спроса на прокат в Китае повлекло быстрое снижение внутренних цен. За последние две недели цены на заготовку упали на $28 до $564/тонна exw с НДС, котировки арматуры и катанки опустились на $43-48 до $673/тонна exw и $688/тонна exw с НДС соответственно. В невыгодной ситуации оказались китайские экспортеры, которые вынуждены снижать цены в поисках рынков сбыта продукции. В частности, уровень китайских экспортных предложений опустился на $16 до $514-523/тонна fob на заготовку и $560-630/тонна fob на арматуру. Импортеры ЮВА выставляют более низкие встречные предложения, предпочитая выжидательную позицию. В первую неделю 2018 года цены в регионе просели на $5 до $530-550/тонна cfr на заготовку и $585-610/тонна cfr на арматуру.

По мнению О. Гнитецкого, более благоприятная ситуация сохраняется в Турции, где поддержку рынку проката оказывают высокие цены на лом и укрепление в последние недели национальной валюты к доллару США. Стоимость заготовки на внутреннем рынке составляет $540-555/тонна exw, котировки арматуры и катанки поддерживаются в диапазонах $580-590/тонна exw и $590-610/тонна exw. Предложения турецких экспортеров приближаются к внутренним котировкам, составляя $540-550/тонна fob на заготовку и $575-585/тонна fob на арматуру.

На рынках Ближнего Востока наблюдается устойчивый спрос. В ОАЭ и Саудовской Аравии котировки за последние три недели поднялись на $15, до $525-550/тонна cfr на заготовку и на $26, до $583-593/тонна cfr на арматуру.

Ситуация на региональных рынках тонколистового проката остается более позитивной. В Китае, несмотря на снижение спотовых котировок в конце декабря - начале января на внутреннем рынке, в целом за месяц г/к и х/к рулоны все равно выросли в цене на 80-100 юаней/тонна (соответственно до 4280-4300 и 4860-4880 юаней/тонна). Экспорт тонколистового проката из Китая был низким по причине ценовой нестыковки продавцов и покупателей. Тем не менее, уровень цен сделок на прокат китайского производства в регионе ЮВА в начале января текущего года составил 565-585 $/тонн fob по г/к рулонам и 615-625 $/тонн по х/к рулонам, что на $20-25 выше уровня начала декабря 2017 года.

Турецкие производители на фоне удорожания стального лома и общемирового положительного ценового тренда смогли в течение декабря увеличить цену сделок на тонколистовой прокат на $50-65. В итоге внутренние цены сделок на г/к и х/к рулоны составили 600-610 и 695-710 $/тонна exw соответственно (предложения на оставшийся прокат февральского производства достигали соответственно 620 и 720 $/тонна exw).

Последние цены сделок на прокат в портах Черного моря составили 560-570 $/тонна fob по г/к прокату, 605-615 $/тонна fob по х/к прокату, 590-610 $/тонна fob по толстому листу и 505-510 $/тонна fob по слябам. Таким образом, за месяц стоимость реализации проката из СНГ выросла на $25-45. При этом поставщики достаточно хорошо законтрактованы, и уровень предпраздничных ценовых предложений был на $15 выше.

Согласно прогнозам экспертов УПЭ, в январе-феврале на региональных рынках длинного проката будет наблюдаться растущий ценовой тренд. Активизация трейдеров при формировании складских запасов в ходе подготовки к строительному сезону будет способствовать росту котировок. Поставщики из стран СНГ в первой половине января снизили деловую активность. Это обеспечило смещение баланса рынка в пользу производителей, воспользовавшись которым они смогут наращивать ценовые предложения. Поддержку восходящему тренду будет оказывать дальнейшее удорожание лома и рост контрактных цен на коксующийся уголь.

Рост цен на протяжении января 2018 года прогнозируется для рынка плоского проката. С приближением весенних месяцев спрос на прокат будет еще больше возрастать, что станет основным фактором роста цен в портах Черного моря. Также ожидается продолжающееся удорожание стального лома в Турции и СНГ. Объемы китайского производства на протяжении отопительного периода будут ограничены ввиду экологических требований правительства. Это позволит сохранять баланс между спросом и предложением, способствуя ценоповышательным настроениям, резюмирует эксперт "Укрпромвнешэкспертизы".