Большинство рынков акций в Европе завершили торги в среду в "красной зоне"

Большинство фондовых индексов Западной Европы снизились в среду, участники рынка оценивали статданные из Великобритании и Франции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам сессии опустился на 0,5%, до 398,23 пункта.

Банковский индекс в рамках Stoxx 600 обогнал остальные отрасли, прибавив более 1% и достигнув максимума с декабря 2015 года. Согласно результатам опроса UBS, банки начали 2018 год с повышенным оптимизмом и позитивными оценками соотношения рисков и предполагаемой выгоды. При этом Morgan Stanley повысил рейтинги акций ряда банков, включая Royal Bank of Scotland (RBS).

Стоимость бумаг британских банков RBS, HSBC и Standard Chartered подскочила на 4,6%, 3,8% и 3,3% соответственно, поддержав рост основного фондового индекса.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,2%, итальянский FTSE MIB - на 0,7%.

Французский CAC 40 потерял 0,4%, германский DAX - 0,8%, испанский IBEX 35 почти не изменился.

Как стало известно в среду, объем промышленного производства во Франции в ноябре 2017 года сократился на 0,5% относительно октября, однако вырос на 2,5%. Показатели в целом совпали с оценками рынка.

В перерабатывающем секторе объем производства упал на 1% в помесячном и вырос на 3% в годовом выражении.

Между тем в Великобритании промпроизводство в ноябре выросло на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,5% в годовом выражении. Эксперты в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 0,4% по сравнению с октябрем и на 1,8% относительно ноября предыдущего года.

Промпроизводство в Великобритании растет в помесячном выражении на протяжении семи месяцев подряд, чего не наблюдалось с 1997 года.

Капитализация испанского банка BBVA увеличилась на 1,6% несмотря на то, что банк сообщил о списании 1,12 млрд евро в связи со снижением стоимости его пакета акций Telefonica SA.

Цена бумаг французской нефтегазовой компании Total S.A. снизилась на 0,3%. Компания проведет допэмиссию 7 млн акций, поскольку 21% акционеров решили получить квартальные дивиденды в виде акций.

Курс ценных бумаг британской сети супермаркетов Marks & Spencer повысился на 1,8% на новости, что новым финдиректором компании станет Хамфри Сингер, занимающий аналогичную должность в ритейлере электроники Dixons Carphone Plc.

Капитализация другого британского ритейлера, J Sainsbury, увеличилась на 2,2%. Компания отчиталась о росте сопоставимых продаж за третий финквартал, который включает в себя зимние праздники, на 1,1%.

Акции строительной компании Taylor Wimpey подешевели на 4,2%. Компания сообщила о планах потратить на выплату дивидендов 500 млн фунтов ($677 млн) в 2018 году.

Ценные бумаги французского автопроизводителя Renault подешевели на 1,6%. Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в течение пяти лет выделит $1 млрд в инвестфонд, созданный для инвестиций в новые технологии, включая самоуправляемые автомобили и батареи для электромобилей.

Курс акций шведской Tele2 упал на 1,9%. Компания сообщила о планах совершить слияние с конкурентом Com Hem AB, оценив его в $3,3 млрд.