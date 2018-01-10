Минфин на первых аукционах в 2018 году привлек почти 1 млрд грн под 15,7-16% годовых

Министерство финансов Украины в среду провело три аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма, на которых привлекло 986,02 млн грн на срок от полугода до двух лет под ставки соответственно от 16% до 15,7% годовых.

Как говорится в сообщении Минфина, наибольшим спросом пользовались 6-мемячные бумаги, на которые было подано 12 заявок по ставкам от 15,85% до 16% годовых на общую сумму 897,85 млн грн, и все они были удовлетворены.

Если по 6-месячным ОВГЗ ставка осталась прежней, то по 9-месячным продавец незначительно понизил ее – с 15,85% до 15,75% годовых, отклонив заявку на 54,62 млн грн под 16% годовых и продав по трем другим бумаги на 51,24 млн грн.

Минфину удалось также разместить двухлетние ОВГЗ под 15,7% годовых на 36,94 млн грн, отклонив одну из четырех поданных заявок на 2 млн грн под 16% годовых.

Предварительно намеченные на этот день аукционы по продаже 3-х и 12-месячных бумаг не проводились.