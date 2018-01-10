Экономика

18:51 10.01.2018

Минторговли США приветствует заключение контракта американской WSC с "Энергоатомом" на $2,3 млн

Минторговли США приветствует заключение контракта американской WSC с "Энергоатомом" на $2,3 млн

Министерство торговли США (The Department of Commerce) приветствует подписание контракта на сумму $2,3 млн между американской компанией Western Services Corporation (WSC) и НАЭК "Энергоатом" на поставку оборудования для тренажера по подготовке операторов энергоблоков, сообщило американское ведомство на своем сайте.

"Министерство торговли США приветствует заключение контракта на $2,3 млн Western Services Corporation (Мэриленд) с украинским правительством. Компания будет поставлять симуляторы для тренировки операторов электростанций для государственного предприятия, управляющего украинскими ядерными электростанциями", – говорится в сообщении.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Согласно данным системы электронных закупок ProZorro, торги проводились дважды. Первые состоялись в феврале 2017 года, однако были отменены, хотя в их ходе WSC выиграла тендер на поставки указанного оборудования с ценой $1,687 млн. Второй аукцион завершился 11 августа. В торгах также принимали ООО "Укратом сервис" и GSE Performance Solutions, Inc.

Как отмечает американское ведомство, его адвокатский центр совместно с посольством США в Киеве в течение 18 месяцев работал над тем, чтобы убедиться в прозрачности и открытости закупки указанной услуги.

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