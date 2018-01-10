Данилюк откроет украинский павильон на CES 2018 в Лас-Вегасе

Министр финансов Украины Александр Данилюк совместно с Украинской ассоциацией венчурного и частного капитала (UVCA) и Western NIS Enterprise Fund откроет украинский павильон UA TECH EXPO ZONE на одной из крупнейших мировых технологических выставок Consumer Electronics Show 2018 в Лас-Вегасе (США).

"Я рад видеть украинские инновационные компании, развивающиеся в соответствии с основными международными трендами (искусственный интеллект, виртуальная реальность, дроны и т. д.). Я верю в рынок, частную инициативу, креативность и кропотливую работу. Именно это позволило украинским стартапам попасть на эту выставку", - написал А.Данилюк на своей странице в Facebook.

В сообщении на своем сайте UVCA отметила, что украинский павильон UA TECH EXPO ZONE в 2018 году будет представлен 10 лучшими стартапами, что на два больше, чем в январе 2017 года.

"Наша страна имеет все шансы стать одним из основных IT-центров в Европе и, возможно, в мире. У нас есть замечательные стартапы, развитая инфраструктура, высококвалифицированные специалисты и правительство, которое осознает необходимость создания лучших условий для бизнеса и готово работать над этим", - подчеркнул А.Данилюк.

Он поблагодарил UVCA и Western NIS Enterprise Fund за поддержку участия украинских компаний в выставке и организацию павильона.

"Большинство украинских стартапов, участвовавших в CES-2017, нашли авторитетных инвесторов и начали экспортировать свою продукцию. Мы считаем, что UA TECH EXPO ZONE на CES-2018 поднимет украинские стартапы на новые высоты", - цитируется президент и СЕО в Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон в сообщении UVCA.

На CES-2018 будут, в частности, представлены следующие украинские стартапы: Senstone - кулон, позволяющий переводить голосовые заметки в текст; Kray Protection UAS - дроны с собственным ПО для агросектора; Kwambio - онлайн-платформа 3D-печати; MMone Company - кресло для погружения в виртуальную реальность на 360 градусов; PassivDom - первый автономный умный дом в мире; Agrieye - комплексное технологическое решение для агросекторас целью повышения урожая; LaMetric - умные настольные часы для дома и офиса; Discoperi – устройство, помогающее водителям избежать потенциальных аварий на дороге; Univrsee - платформа для публикации, распространения и проверки VR-контента.

Как сообщалось, Николаевский стартап Cubomania, разрабатывающий интерактивные развивающие детские кубики, был выбран в числе ТОП-12 стартапов для презентации ShowStoppers LaunchIt на специализированной выставочной площадке Eureka Park во время International Consumer Electronics Show 2018 (Международная выставка потребительской электроники, CES 2018) в Лас-Вегасе, однако не смог занять лидирующее место и принять участие в призовой пресс-конференции ShowStoppers.