Экономика

12:23 10.01.2018

НБУ в первую неделю нового года купил на межбанке $40 млн

НБУ в первую неделю нового года купил на межбанке $40 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в первую неделю нового года купил на межбанковском валютном рынке $40 млн путем интервенций в форме запроса наилучшего курса, сообщил НБУ на веб-сайте.

В последнюю неделю 2017 года НБУ купил на межбанковском валютном рынке путем интервенций в форме запроса наилучшего курса $3 млн, продал – $25 млн.

Как сообщалось, НБУ в конце октября 2016 года утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций - запрос наилучшего курса, согласно утвержденной стратегии валютных интервенции НБУ на 2016-2020 годы.

Для проведения такого вида интервенции НБУ делает запрос у банков цены на покупку-продажу иностранной валюты через торгово-информационный системы (ТИС). После получения предложений банков НБУ заключает сделку с банком, предложившим лучшую цену.

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