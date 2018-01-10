Экономика

11:54 10.01.2018

В Великобритании наблюдается самый продолжительный период роста промпроизводства с 1997 г.

В Великобритании наблюдается самый продолжительный период роста промпроизводства с 1997 г.

Объем промпроизводства в Великобритании в ноябре 2017 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,5% относительно ноября прошлого года, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS).

Эксперты ожидали увеличения первого показателя на 0,4%, второго - на 1,8%.

Промпроизводство в Великобритании растет в помесячном выражении на протяжении семи месяцев подряд, чего не наблюдалось с 1997 года.

Увеличение производства в обрабатывающей промышленности страны составило 0,4% относительно октябре, в годовом выражении показатель вырос на 3,5%.

Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,3% в помесячном и на 2,8% в годовом выражении.

Согласно пересмотренным данным, в октябре промпроизводство в Великобритании увеличилось на 0,2% относительно предыдущего месяца, выпуск в обрабатывающей промышленности повысился на 0,3%.

Всего объемы производства в ноябре выросли в 10 секторах из 13. Между тем производство автомобилей упало на 7,1%, рекордными темпами с 2014 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минфин и НБУ одобряют приказ Высокого суда Лондона об аресте активов Коломойского и Боголюбова

Лондонский суд дал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму свыше $2,5 млрд

МВФ ожидает замедления роста ВВП Великобритании до 1,5% в 2018 году

Стоимость активов Великобритании достигла рекордных 10 трлн фунтов в 2016г

Рост цен на ж/д билеты в Великобритании будет самым значительным за 5 лет

Великобритания может выплатить ЕС за Brexit 60 млрд евро

Украина и Великобритания договорились о удвоении квот на автоперевозки

Власти Великобритании начали проверку в отношении BAT

Доверие потребителей к экономике Великобритании в июле вернулось к минимуму после Brexit

Великобритания начала замену монет номиналом 1 фунт

ПОСЛЕДНЕЕ

Выручка туристической отрасли Китая в 2017 г. превысила $830 млрд

Нефть торгуется у максимума за 3 года на сигналах падения запасов в США

"Сумыхимпром" оценен для приватизации почти в 250 млн грн

"ДТЭК Нефтегаз" в 2017г увеличил добычу газа на 1,2%

РФ предпринимает оперативные меры на случай начала поставок США Украине ПТРК Javelin

Азиатские индексы слабо изменились в среду

Набсовет "Тернопольвтормета" вновь сменил главу правления

Введение НБУ долгосрочного рефинансирования будет способствовать наращиванию банками кредитования - эксперт

Решения НКРЭКУ о формировании RAB-тарифов "Укрэнерго" и на транспортировку тепла вступят в силу с 11 января

Сумское НПО поставит партию емкостей для украинского ООО "Азимут"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА