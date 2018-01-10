В Великобритании наблюдается самый продолжительный период роста промпроизводства с 1997 г.

Объем промпроизводства в Великобритании в ноябре 2017 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,5% относительно ноября прошлого года, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS).

Эксперты ожидали увеличения первого показателя на 0,4%, второго - на 1,8%.

Промпроизводство в Великобритании растет в помесячном выражении на протяжении семи месяцев подряд, чего не наблюдалось с 1997 года.

Увеличение производства в обрабатывающей промышленности страны составило 0,4% относительно октябре, в годовом выражении показатель вырос на 3,5%.

Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,3% в помесячном и на 2,8% в годовом выражении.

Согласно пересмотренным данным, в октябре промпроизводство в Великобритании увеличилось на 0,2% относительно предыдущего месяца, выпуск в обрабатывающей промышленности повысился на 0,3%.

Всего объемы производства в ноябре выросли в 10 секторах из 13. Между тем производство автомобилей упало на 7,1%, рекордными темпами с 2014 года.