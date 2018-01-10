Украина за 11 мес.-2017 увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 38,2%

Экспорт украинской аграрной продукции в европейские страны за январь-ноябрь 2017 года составил $5,2 млрд и увеличился на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению на сайте, Украина экспортировала в ЕС за этот период зерновых на $1,4 млрд, масла на $1,3 млрд, семян масличных культур на $0,9 млрд.

"Наряду с этими традиционными продуктами экспорта, мы значительно увеличили экспорт такой продукции как солодовые экстракты, продуктов из муки, круп (на $31,7 млн), хлебобулочных, кондитерских изделий (на $15,4 млн), масла сливочного (на $12,4 млн), казеина (на $11,9 млн), шоколада и других продуктов, содержащих какао (на $7,9 млн) и т.д.", - цитируется в сообщении заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

По словам замминистра, ТОП-5 стран-покупателей украинской аграрной продукции в ЕС за указанный период стали Нидерланды с долей 18,4%, Испания - 14,4%, Польша - 13,3%, Италия - 11,8%, Германия - 10,3%

О.Трофимцева подчеркнула, что за весь 2016 год украинский аграрный экспорт в страны ЕС составил $4,2 млрд.

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, экспорт украинской аграрной продукции за январь-ноябрь 2017 года увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $16,4 млрд.