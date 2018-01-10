НБУ в декабре-2017 22 раза предоставлял правоохранителям доступ к документам в рамках расследования преступлений в банковской сфере

Национальный банк Украины (НБУ) в декабре 2017 года 22 раза предоставлял правоохранительным органам доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, доступ к документам предоставлялся, в том числе, по инициативе Генеральной прокуратуры Украины (7 раз), Национальной полиции Украины (6), Национального антикоррупционного бюро Украины (6), СБУ – (2), Государственной фискальной службы Украины (1).

В целом НБУ в 2017 году 152 раза предоставлял правоохранительным органам доступ к имуществу и документам в рамках расследования уголовных преступлений в банковской сфере.

Как сообщалось, в марте 2015 года Верховная Рада утвердила закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц", которым введена уголовная ответственность руководителей и собственников банка за действия, которые привели к отнесению банковского учреждения к категории неплатежеспособных, если это нанесло крупный материальный ущерб государству или кредиторам.