Экономика

11:07 10.01.2018

Украина к 9 января произвела более 2 млн тонн сахара

Украина к 9 января произвела более 2 млн тонн сахара

Производство сахара в Украине по состоянию на 9 января 2018 года составило более 2 млн тонн, сообщает Национальная ассоциация производителей сахара "Укрцукор".

Согласно сообщению, к настоящему времени сахарные заводы переработали 14,07 млн тонн сахарной свеклы. "Производство сахара достигло 2,018 млн тонн и уже превышает объемы производства прошлого года. Однако эта цифра еще не финальная, поскольку еще четыре сахарных завода - Ждановский, Радеховский, Наркевичский и Гороховский - продолжают производственный сезон", - цитируется в сообщении руководитель аналитического отдела ассоциации Руслана Бутыло.

В целом в сезоне работало 46 сахарных заводов.

Как сообщалось, новый сезон сахароварения в Украине начался 30 августа.

Производство сахара в 2016/2017 МГ составило 2 млн тонн.

Посевные площади под сахарной свеклой в 2017 году составили 318 тыс. га.

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