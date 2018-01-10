Глава JPMorgan прогнозирует рост ВВП США на 4% в 2018г

Экономика США может вырасти на 4% в 2018 году благодаря снижению налога на прибыль компаний, заявил глава JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон в интервью телеканалу Fox Business.

Отмечается, что даже эксперты его банка ожидают менее резкого подъема экономики, а прогноз Федеральной резервной системы предполагает увеличение ВВП на 2,5%.

Во втором квартале 2017 года ВВП США вырос на 3,1%, в третьем - на 3,2%. Предварительная оценка экономического роста в четвертом квартале будет обнародована 26 января.

Также Дж.Даймон сказал, что сожалеет о своем прошлогоднем заявлении, в котором он назвал биткойн "мошенничеством". Между тем он отметил, что по-прежнему считает курс криптовалюты завышенным, и добавил, что ему не очень интересна эта сфера.