Дело о земельных махинациях мэра Бучи в Киевской области передано в суд – Сарган

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по действующему мэру Бучи и секретарю Бучанского городского совета Киевской области, которые подозреваются в махинациях с землей, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению действующих городского головы и секретаря Бучанского городского совета Киевской области, а также бывших начальников отдела Госкомзема в г.Буча Киевской области, в злоупотреблении служебным положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их целевого назначения, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - сообщила она на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Л.Сарган напомнила, что указанные лица в течение 2002-2015 годов незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что причинило ущерб государству на общую сумму 400 млн грн.

По результатам предварительного расследования 9 января 2018 года прокурор направил обвинительный акт в отношении указанных лиц в Ирпенский городской суд Киевской области для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, в июле 2016 года генеральный прокурор Украины Ю.Луценко сообщил, что мэры Бучи и Ирпеня - Анатолий Федорук и Владимир Карплюк - подозреваются в незаконной передаче земельных участков в собственность своему окружению в течение 2006-2012 годов. Генпрокурор, в частности, отметил, что бывшему первому заместителю председателя Верховной Рады Игорю Калетнику досталось 14 га лесных угодий.

В октябре 2016 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру г.Бучи А.Федоруку и секретарю Бучанского горсовета Василию Олексюку по обвинению в незаконной передаче в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель. Обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

В конце октября того же года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователей Генеральной прокуратуры об отстранения Анатолия Федорука с должности городского головы г.Буча Киевской области.

4 ноября 2016 года Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности начальника отдела Госкомзема в г.Буча и бывшему начальнику земельных ресурсов в г.Ирпень, которые подозреваются в причастности к хищению земель лесного фонда.