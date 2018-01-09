Экономика

19:57 09.01.2018

Грузия изменила порядок расчета официального курса лари для его сближения с рыночным курсом

Грузия изменила порядок расчета официального курса лари для его сближения с рыночным курсом

Национальный банк Грузии с 5 января изменил порядок формирования официального обменного курса местной валюты - лари - с целью его сближения с рыночным курсом.

Согласно информации Нацбанка, теперь, если в течение дня объем торгов в системе Bloomberg не превышает $1,5 млн, то при расчете официального курса лари учитываются и сделки предыдущего дня.

Ранее сделки предыдущего дня учитывались при формировании курса, если в течение дня объем торгов в системе Bloomberg не превышал $3 млн.

"Из-за этого были случаи, когда официальный и рыночный курсы значительно отличались друг от друга, причиной чего была низкая активность на рынке в конкретный торговый день", - поясняет Нацбанк.

Регулятор напоминает, что официальный курс лари рассчитывается в рабочие дни - один раз в день и представляет собой средневзвешенный курс сделок, заключенных в системе Bloomberg.

По данным Нацбанка Грузии, системой Bloomberg пользуются 24 организации страны, из которых активно торгуют иностранной валютой все 16 коммерческих банков, а также 4 микрофинансовые организации.

Власти Грузии неоднократно заявляли о важности сохранения действующего в стране плавающего обменного курса лари. Между тем, в течение 2017 года не раз фиксировались резкие колебания курса, как в сторону его роста, так и падения, хотя, по итогам года лари укрепился к доллару США на 2,1% - до 2,5922 лари/$1.

В 2016 году официальный курс грузинской национальной валюты к доллару снизился на 9,5% после падения в 2015 году на 32,4%.

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