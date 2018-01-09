Экономика

19:55 09.01.2018

Гривня на межбанке во вторник снизилась до 28,26 грн/$1

Гривня на межбанковском валютном рынке во вторник снизилась до 28,26 грн/$1 с 28,195 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 28,24-28,28грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 28,2032 грн/$1 с 28,2033 грн/$1. Торговый оборот составил $239,94 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $458,86 млн

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