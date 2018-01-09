Экономика

18:52 09.01.2018

Украина в 2017г снизила добычу угля на 14,6%

Украина в 2017г снизила добычу угля на 14,6%

Угледобывающие предприятия Украины в 2017 году уменьшили добычу рядового угля на 14,6% (на 5 млн 947,9 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 34 млн 916,2 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля упала на 18,6% (на 1 млн 554,1 тыс. тонн) – до 6 млн 807,3 тыс. тонн, энергетического – на 13,5% (на 4 млн 393,9 тыс. тонн), до 28 млн 108,8 тыс. тонн.

В декабре-2017 добыча рядового угля сократилась на 23,4% (на 903,9 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 2,952 млн тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, в 2017 году сократили добычу на 16,4% (на 949,5 тыс. тонн) – до 4 млн 839,7 тыс. тонн, в т. ч. добыча коксующегося угля снизилась на 40,3% (на 629,3 тыс. тонн) – до 932,1 тыс. тонн, энергетического – на 7,6% (на 320,4 тыс. тонн), до 3 млн 907,5 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области за прошедший год обеспечили добычу 11 млн 438,2 тыс. тонн угля (-26,9% к 2016-му), Луганской – 1 млн 689,2 тыс. тонн (-66,5%), Днепропетровской – 20 млн 142,1 тыс. тонн (+9,4%), Львовской – 1 млн 545,3 тыс. тонн (-3,1%), Волынской – 101,4 тыс. тонн (-45,4%).

Как сообщалось, ДТЭК 15 марта 2017 года заявил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ, в частности, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса". В 2011-2013 гг. эти три угольных объединения добывали около 17-19 млн тонн угля ежегодно.

Украина в 2016 году увеличила добычу рядового угля на 2,8% (на 1 млн 119,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 40 млн 864,1 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося угля возросла на 0,4% (на 36,3 тыс. тонн) – до 8 млн 361,4 тыс. тонн, энергетического – на 3,4% (на 1 млн 83,1 тыс. тонн), до 32 млн 502,7 тыс. тонн.

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