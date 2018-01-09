Экономика

11:43 09.01.2018

Метро Киева в 2017 году перевезло почти 500 млн пассажиров

Метро Киева в 2017 году перевезло почти 500 млн пассажиров

 По итогам 2017 года услугами КП "Киевский метрополитен" воспользовались 498,4млн пассажиров, что на 2,8% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба предприятия.

В обнародованной во вторник на странице метрополитена в соцсети "Фейсбук" информации отмечается, что наиболее загруженной уже традиционно стала станция "Лесная". За год ею воспользовалось более 21,4 млн киевлян и гостей столицы. Наименьший спрос на красной линии у станции "Днепр", которая приняла 986,5 тыс. пассажиров. В целом эта линия из 18 станций перевезла 208,1 млн человек.

Второй по загруженности остается синяя линия. Так, в прошлом году ею воспользовались 172,6 млн пассажиров. Максимальный пассажиропоток здесь наблюдался на станции "Минская" (более 17 млн за год), минимальный – "Почтовая площадь" (4,3 млн).

Зеленой линией в год проехалось почти 117,7 млн киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки зафиксированы на станциях "Лукьяновская" (14,6млн) и "Позняки" (14,1млн), меньше всего на этой линии пользуются "Красным хутором" (1,6млн человек).

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