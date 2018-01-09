Экономика

09:46 09.01.2018

"Запорожсталь" в 2018 году направит на улучшение бытовых условий работников на производстве 34 млн грн

"Запорожсталь" в 2018 году направит на улучшение бытовых условий работников на производстве 34 млн грн

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в 2018 году направит на улучшение рабочего быта работников 34 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в рамках программы по улучшению рабочего быта капитально отремонтируют 19 объектов общей площадью более 6000 кв. м.

"В основе достижений предприятия - эффективный труд работников. Поэтому мы уделяем особое внимание созданию достойных условий труда и рабочего быта запорожсталевцев. С 2012 года мы отремонтировали 100 бытовых помещений комбината, и работа по организации комфортного быта наших сотрудников продолжается", - подчеркнул генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, в 2018 году особое внимание уделят обновлению душевых, гардеробных и санузлов цеха холодной прокатки № 1, цеха горячей прокатки тонкого листа, ТЭЦ, управления железнодорожного транспорта, кислородно-компрессорного цеха, других подразделений предприятия. В целом рабочий быт станет комфортнее более чем для 2000 сотрудников предприятия.

В ходе капитального ремонта будет произведена комплексная замена всех коммуникаций (электро-, водоснабжения и водоотведения, вентиляции и отопления), а оконных и дверных блоков на энергосберегающие, полная замена сантехники, пройдут отделочные работы. Обновленные бытовые помещения укомплектуют всей необходимой мебелью и бытовой техникой.

При этом уточняется, что на реализацию комплексной программы "Рабочий быт" с 2012 года ПАО "Запорожсталь" направило более 34 млн грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

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