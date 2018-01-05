"Якобс Дау Эгбертс Украина" выплатит 127 млн грн дивидендов

ЧАО "Якобс Дау Эгбертс Украина" (Тростянец Сумской обл.) выплатит акционерам 126,83 млн грн дивидендов в период с 1 февраля по 4 июля 2018 года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение приняло общее собрание акционеров 4 января.

Как сообщалось, 13 октября прошлого года общее собрание акционеров "Якобс Дау Эгбертс Украина" приняло решение о выплате 84,88 млн грн дивидендов в период с 1 ноября 2017 по 13 апреля 2018 года.

Летом 2015 года Mondelez International Inc. и D.E. Master Blenders 1753 BV завершили объединение кофейных бизнесов. По итогам слияния создана одна из ведущих кофейных компаний мира Jacobs Douwe Egberts (JDE) с центральным офисом в Амстердаме (Нидерланды).

Чистая прибыль "Якобс Дау Эгбертс Украина" в 2016 году выросла в 2,8 раза по сравнению с 2015 годом - до 336,6 млн грн, чистый доход от реализации - на 19,4%, до 2,7 млрд грн.