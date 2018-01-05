Экономика

17:20 05.01.2018

"Якобс Дау Эгбертс Украина" выплатит 127 млн грн дивидендов

"Якобс Дау Эгбертс Украина" выплатит 127 млн грн дивидендов

ЧАО "Якобс Дау Эгбертс Украина" (Тростянец Сумской обл.) выплатит акционерам 126,83 млн грн дивидендов в период с 1 февраля по 4 июля 2018 года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение приняло общее собрание акционеров 4 января.

Как сообщалось, 13 октября прошлого года общее собрание акционеров "Якобс Дау Эгбертс Украина" приняло решение о выплате 84,88 млн грн дивидендов в период с 1 ноября 2017 по 13 апреля 2018 года.

Летом 2015 года Mondelez International Inc. и D.E. Master Blenders 1753 BV завершили объединение кофейных бизнесов. По итогам слияния создана одна из ведущих кофейных компаний мира Jacobs Douwe Egberts (JDE) с центральным офисом в Амстердаме (Нидерланды).

Чистая прибыль "Якобс Дау Эгбертс Украина" в 2016 году выросла в 2,8 раза по сравнению с 2015 годом - до 336,6 млн грн, чистый доход от реализации - на 19,4%, до 2,7 млрд грн.

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Интерфакс-Украина
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