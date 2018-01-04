Экономика

20:19 04.01.2018

В декабре-2017 в порты оккупированного Крыма зашли 26 грузовых судов-нарушителей

В декабре-2017 в порты оккупированного Крыма зашли 26 грузовых судов-нарушителей

В период с 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года зафиксированы заходы 26 грузовых судов-нарушителей из тех, в которых работает AIS (Automatic Identification System), в порты временно оккупированного Россией Крыма, сообщает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"В целом этими судами осуществлено 82 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. 25 судов под флагом Российской Федерации и 1 судно под флагом Республики Сьерра-Леоне. Следует заметить, что на рейде в акватории портов, который используется для стоянки судов, были зафиксированы корабли Республики Молдова, Мальты, Того, Палау, Федерации Сент-Кристофер и Невис и Союза Коморских Островов", - сообщает пресс-служба министерства в четверг вечером.

В МинВОТ напомнили, что в ноябре 2017 года в Крыму было зафиксировано 25 судов-нарушителей, из которых 21 судно под флагом РФ 4 - под флагами Республики Того, Сьерра-Леоне и Палау.

Морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта - закрыты на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 30.04.2014 № 578-р "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16.06.2014 № 255 "О закрытии морских портов".

"Заход судов под иностранными флагами в закрытые морские порты и терминалы, расположенные на территории АР Крым и г.Севастополь будет рассматриваться как нарушение норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов, в том числе уголовную", - отметили в МинВОТ.

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