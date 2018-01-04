Экономика

18:07 04.01.2018

Гривня на межбанке в четверг снизилась

Гривня на межбанке в четверг снизилась

Гривня на межбанковском валютном рынке в четверг снизилась до 28,035 грн/$1 с 27,865 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 28,02-28,05 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 28,0134 грн/$1 с 27,8905 грн/$1. Торговый оборот составил $457,36 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $288,14 млн.

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