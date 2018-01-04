Экономика

17:59 04.01.2018

Палладий поднялся до максимума с 2001 года из-за дефицита предложения

Цена палладия в ходе торгов в четверг обновила максимум с 2001 года на уровне $1099 за тройскую унцию на фоне слабости доллара и опасений, связанных с дефицитом предложения драгметалла, пишет Financial Times.

К концу торгов палладий замедлил подъем с 1,6% до 1,2% и стоил около $1095 за унцию.

В 2017 году палладий подорожал на 56% - больше, чем остальные сырьевые товары.

Исторический максимум спотовой цены палладия был зафиксирован в 2001 году на отметке $1125 за унцию.

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Интерфакс-Украина
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