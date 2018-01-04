Экономика

17:36 04.01.2018

Цены на нефть слабо меняются, Brent у максимума за 3 года - $67,7 за баррель

Цены на нефть слабо меняются, Brent у максимума за 3 года - $67,7 за баррель

 Цены на нефть слабо изменяются в четверг, оставаясь у самых высоких уровней за три года благодаря сигналам очередного сокращения запасов топлива в США, пишет MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск снизилась на $0,15 (0,22%) - до $67,70 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,06 (0,10%) - до $61,69 за баррель.

Обе марки находятся на рекордных отметках с декабря 2014 года, а начало года стало для нефтяного рынка лучшим с 2012 года.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5 млн баррелей.

Данные министерства энергетики США о товарных запасах будут обнародованы 4 января в 19:00 мск, поскольку 1 января в стране был выходной. Эксперты в среднем прогнозируют, что они укажут на снижение запасов на 4,7 млн баррелей.

Товарные запасы нефти в Штатах снижались последние 7 недель.

Запасы бензина в США, как ожидается, выросли за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Шесть стран Персидского залива, входящие в ОПЕК, в декабре отгружали на экспорт менее 18 млн баррелей нефти в сутки (б/с), согласно данным агентства Bloomberg, по сравнению с 18,37 млн б/с в ноябре.

Наиболее существенно поставки за рубеж сократила Саудовская Аравия - на 570 тыс. б/с, до 6,61 млн б/с. Южный Ирак и Кувейт также снизили экспорт, Иран сохранил ноябрьские объемы, Катар и ОАЭ увеличили отгрузки.

При этом добыча всех 14 государств ОПЕК в декабре составила 32,47 млн б/с, свидетельствуют результаты проведенного Bloomberg опроса среди аналитиков и нефтяных компаний, а также данные о движение танкеров

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нефть стабильна, Brent торгуется у максимальных за 3 года $67,8 за баррель

Нефть продолжает расти на сигналах снижения запасов в США

Нефть дорожает на ожиданиях снижения запасов в США, Brent вновь выше $67 за баррель

Petrobras заплатит $2,95 млрд за урегулирование группового иска в США

Нефть дорожает и заканчивает год на многолетнем максимуме

Цены на нефть растут, Brent торгуется у $66,4 за баррель

В Пекине отвергли обвинения в запрещенных ООН поставках нефти в КНДР

Нефть дорожает в пятницу

Нефть стабильна после выхода данных о запасах

В 2017 году в мире нашли меньше всего нефти в истории

ПОСЛЕДНЕЕ

В декабре-2017 в порты оккупированного Крыма зашли 26 грузовых судов-нарушителей

Налоговая обыскала офис "Киевстара" и изъяла документы в рамках расследования производства о неуплате 2,4 млрд налогов

"Укрзализныця" увеличит количество международных касс

Гривня на межбанке в четверг снизилась

Палладий поднялся до максимума с 2001 года из-за дефицита предложения

Эфир стоит больше $1000, биткойн замедлил рост в сравнении с криптовалютами 2-го эшелона

В Киеве в этом году на реконструкцию коллекторов направят более 120 млн гривен

Рынки акций Европы активно растут

Shell продает производство и сбыт СУГ в Гонконге, не смог продать НПЗ в Дании

Toshiba нашла покупателя на банкрота Westinghouse - Brookfield купит 100% за $4,6 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА