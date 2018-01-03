Экономика

15:44 03.01.2018

Dominion Energy покупает Scana за $7,9 млрд

Dominion Energy покупает Scana за $7,9 млрд

 Американская Dominion Energy Inc. покупает электроэнергетическую компанию Scana Corp. за $7,9 млрд.

Сделка, которая структурирована в форме обмена акциями, требует одобрения акционеров обеих компаний, а также регуляторов, и, как ожидается, будет закрыта в 2018 году.

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В соответствии с условиями сделки, акционеры Scana получат за каждую принадлежащую им бумагу компании по 0,669 акции Dominion Energy, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Таким образом, Scana оценена в $55,35 за акцию.

Сумма сделки с учетом долга Scana, который возьмет на себя Dominion Energy, составит $14,6 млрд.

Scana стала привлекательным объектом для покупки, поскольку ее рыночная стоимость существенно снизилась, когда в конце июля 2017 года компания объявила о прекращении спорного проекта в сфере атомной энергетики.

В прошлом году акции Scana подешевели на 47%. На предварительных торгах в среду их стоимость взлетела почти на 21%.

Бумаги Dominion Energy подешевели на 5,3%.

Dominion Energy является одной из крупнейших электроэнергетических компаний в США с операциями в 18 штатах страны и 16,2 тыс. сотрудников.

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