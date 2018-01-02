Украина закупит оснащенные рентген-аппаратами автомобили на 305 млн грн за счет будущей спецконфискации

Украина в 2018 году направит 305 млн грн из средств будущей спецконфискации на закупку автомобилей, оснащенных передвижными рентген-аппаратами.

Соответствующее положение содержится в законе "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном в газете "Голос Украины".

Кроме того, средства от спецконфискации будут направлены на социальную, трудовую и профессиональную реабилитацию инвалидов, обеспечение граждан жильем, в частности, участников АТО, а также на обеспечение населения в сельской местности качественной питьевой водой.

Ранее, в предыдущей редакции этого законопроекта, предполагалось, что средства от будущей спецконфискации, кроме этого, будут направлены на усиление обороноспособности государства, инвестпрограммы и проекты регионального развития, на формирование инфраструктуры объединенных громад и на развитие системы здравоохранения в сельской местности.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал в начале 2018 года спецконфискацию еще 5 млрд грн экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

"У нас есть план спецконфисковать еще 5 млрд грн. Поэтому в начале следующего года мы проведем эту спецконфискацию. Надеюсь, что на этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств за халатность по тем, кто взял средства и не смог донести их до людей", - сказал он.

Ю.Луценко также сказал, что из 22 млрд грн спецконфискаванных ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря 2017 года освоено только 5 млрд грн.