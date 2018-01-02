Экономика

14:56 02.01.2018

Украина профинансирует улучшение состояния трех автодорог на 2 млрд грн за счет будущей спецконфискации

Украина профинансирует улучшение состояния трех автодорог на 2 млрд грн за счет будущей спецконфискации

Украина в 2018 году направит 2 млрд грн на улучшение состояния трех автомобильных дорог за счет поступлений от предстоящей спецконфискации.

Речь об этом идет в законе "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", текст которого опубликован в издании "Голос Украины".

Так, за счет указанных средств на дорогу Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка и дорогу Харьков - Ахтырка будет выделено по 800 млн грн, на дорогу Житомир - Черновцы – 400 млн грн.

Из Государственного дорожного фонда, согласно закону, в 2018 году на эти дороги будет выделено 1,2 млрд грн, 1,2 млрд грн и 600 млн грн соответственно.

Таким образом, общая сумма, которую планируется направить на улучшение состояния трех автодорог из указанных источников, составит 5 млрд грн.

Кроме того, из общего фонда госбюджета будет выделено 6 млрд грн еще на две дороги: Киев – Харьков – Довжанский (2 млрд грн), Львов – Тернополь – Умань - Белая Церковь – Одесса – Николаев – Херсон (4 млрд грн). Помимо этого, на улучшение состояния дорог во Львовской области из общего фонда будет направлено 357,6 млн грн.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал в начале 2018 года спецконфискацию еще 5 млрд грн экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

"У нас есть план спецконфисковать еще 5 млрд грн. Поэтому в начале следующего года мы проведем эту спецконфискацию, надеюсь, что на этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем началом ряда уголовных производств за халатность по тем, кто взял средства и не смог донести их до людей", - сказал он.

Ю.Луценко также сказал, что из 22 млрд грн спецконфискованных ранее средств, которые были распределены в июне, по состоянию на 1 декабря 2017 года было освоено только 5 млрд грн.

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