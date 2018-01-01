Гройсман ожидает, что введенные налоговые новации будут содействовать развитию и технологическому обновлению производства в Украине

Введенные с нового года налоговые новации, предусматривающие отсрочку уплаты НДС при импорте уникального оборудования и снижения ренты при введении в эксплуатацию новых газовых скважин, будут содействовать развитию и технологическому обновлению производства в Украине, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня важно обеспечить модернизацию национальной экономики, обновить основные фонды предприятий, оборудования. Именно поэтому вводим рассрочку на 24 месяца, чтобы не нужно было брать дорогие кредиты для закупки оборудования, платить проценты и еще один налог (на добавленную стоимость - ИФ). Мы должны возрождать национальную промышленность и мы можем это сделать, когда сломаем барьеры, которые стоят на внедрении новых производств в стране", - подчеркнул глава правительства.

Как отмечает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, норма об отсрочке НДС для промышленности была предложена к обсуждению летом в 2017 году по результатам соответствующего эксперимента в фармацевтической и деревообрабатывающей отрасли.

Норма будет действовать до 2020 года и вводиться в отношении каждого конкретного производства по заявлению. Спектр производств, которые могут воспользоваться возможностью отсрочки НДС, достаточно широк и распространяется на предприятия машиностроительной, металлургической, легкой промышленности, агропромышленные и продовольственные предприятия.