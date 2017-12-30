ОГХК намерен в 2018 нарастить инвестиции в реконструкцию производства более чем вдвое

ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), намерено нарастить инвестиции в реконструкцию производства более чем вдвое, направив на эти цели свыше 200 млн грн.

"В этом году был дан старт модернизации на филиалах ПАО "ОГХК". На следующий год компания планирует серьезно взяться за обновление основного производства - обогатительных фабрик. 2018 год станет годом реконструкции производства. Думаю, что инвестиции в следующем году вдвое превзойдут уровень 2017 года. Окончательную цифру пока трудно назвать, ведь инженеры еще не пришли к выводу, какие именно варианты строительства фабрик выбрать, их несколько. Но мы выйдем за пределы 200 млн грн и это будет очередной рекорд нашей компании", - сообщается в интервью корпоративному изданию и.о. председателя правления ОГХК Александра Гладушко.

По его словам, сейчас специалисты ОГХК просчитывают стоимость и технические возможности строительства новой фабрики черновых концентратов на "ИГОКе", так как существующих мощностей комбинату не хватает. Филиал начинает подготовку к разработке новых площадей Междуреченского месторождения - Букинский участок этого месторождения, который будет осваивать Иршанский ГОК, имеет запасы на уровне 19 млн тонн титановой руды.

Ожидаемые объемы производства ильменитового концентрата составляют 700 тыс. тонн, что составляет приблизительно трехлетнюю загрузку комбината работой.

На Вольногорском комбинате прорабатывается вариант строительства фабрики по переработке хвостохранилищ - она понадобится, когда будут исчерпаны запасы титанового сырья на участке Малышевского месторождения, который разрабатывает филиал. По этой причине строительство фабрик на филиалах - неотложная задача.

Планируется приобрести новое оборудование в лабораторию "ВГМК". Обновление этого подразделения поможет существенно улучшить качество работы отдела сбыта и улучшить отношения с потребителями.

"За три года мы сделали серьезный рывок в развитии, в становлении компании, успешно преодолели кризис, ударивший по титановому рынку и нашим потребителям (...) Впереди - дать комбинатам вторую жизнь - получить в разработку новые участки, подготовить производство к работе в новых условиях, модернизировать вспомогательные подразделения, работающие на конечное звено - производство готовой продукции. Нужно дальше обновлять транспортные подразделения филиала, чтобы избежать дефицита спецтехники", - резюмировал руководитель предприятия.

Как сообщалось, ОГХК в январе-сентябре 2017 года снизила чистую прибыль на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 586,375 млн грн, доналоговая прибыль снизилась на 12,6% - до 714,893 млн грн, но возрос чистый доход - на 16,7%, до 2 млрд 155,002 млн грн.

Нераспределенная прибыль на конец сентября достигла 468,964 млн грн.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ГП "ОГХК") начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рыки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года преобразовано в ПАО "ОГХК".

Уставный капитал ПАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год.