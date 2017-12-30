Порошенко подписал госбюджет-2018 и изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год" (№2246-VIII), сообщается на официальном сайте главы государства в субботу.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

По информации пресс-службы президента Украины, доходы государственного бюджета на 2018 год определены в сумме 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн.

Предельный объем дефицита госбюджета в 2018 году предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП, что соответствует программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Предельный объем госдолга установлен в размере 1 трлн 999,3 млрд грн грн, что будет составлять 60% ВВП.

Плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд грн.

Поступления от приватизации прогнозируется в объеме 21,3 млрд грн.

Размер прожиточного минимума вырастет на 9% и минимальной заработной платы - на 16,3%. Расходы на помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, временной помощи детям и пособия по уходу за инвалидом I или II группы предусмотрены в сумме 59,9 млрд грн.

На предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в бюджете предусмотрено 71 млрд грн.

Объем образовательной субвенции учтен в сумме 61,7 млрд грн, медицинской субвенции - 57,4 млрд грн.

В 2018 году создан государственный дорожный фонд с объемом расходов в 32,9 млрд грн. Всего на развитие дорог предусмотрено направить 47,7 млрд грн.

На функционирование Фонда энергоэффективности предусмотрены средства в сумме 1,6 млрд грн, еще 0,4 млрд грн - на реализацию Государственной целевой экономической программы по энергосбережению.

В 2018 году продолжается оказание поддержки местным бюджетам для реализации инвестиционных программ и проектов регионального развития: 6,0 млрд грн - за счет средств Государственного фонда регионального развития; 5,0 млрд грн - субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий; 1,9 млрд грн - субвенции на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин.

Как сообщалось, госбюджет-2018 построен на прогнозе роста ВВП на 3% при инфляции 9%, а также на курсе гривни 30,1 грн/$1 на конец года.

Предусмотрено повышение минимальной зарплаты в Украине с 1 января 2018 года на 16,3% - до 3 тыс 723 грн в месяц, а также правительству поручено изучить возможность ее увеличения после первого квартала следующего года.

Прожиточный минимум установлен на уровне 1 тыс 700 грн с 1 января 2018 года, 1 тыс 777 грн – с 1 июля, 1 тыс 853 грн – с 1 декабря.

Также, согласно официальному сайту Верховной Рады Украины, президент Украины Петр Порошенко в субботу, 30 декабря подписал два закона из бюджетного пакета – "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (законопроект №7116) и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (законопроект №6776-д).

Все три закона бюджетного пакета уже опубликованы на сайте парламентской газеты "Голос Украины".

Верховная Рада утвердила в целом закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" (законопроект №7000) 7 декабря 2017 года 273 голосами. 22 декабря спикер парламента подписал его и направил на подпись главе государства.