"Нафтогаз Украины" в 2017 году увеличил транзит газа на 13,1% и нарастил добычу на 4,8%

НАК "Нафтогаз Украины" в 2017 году увеличил транзит газа на 13,1% по сравнению с 2016 годом – с 82,2 млрд кую м до 93 млрд куб. м, говорится в сообщении НАК в пятницу.

"93 млрд куб. м – рекордный показатель со времени запуска Северного потока в 2011 году", – отмечает государственная монополия.

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"Нафтогаз" среди основных достижений 2017 года также указала увеличение числа импортеров газа в страну до 54, а также открытие режима "таможенного склада" на украинских подземных хранилищах (ПХГ), в результате чего уже 5 европейских компаний хранят газ в ПХГ "Укртрансгаза" – дочки НАК.

НАК добавил, что в уходящем году он закупил 22,5 млрд куб. м природного газа (за 11 мес. было 20,9 млрд куб. м или 110,6% от 11 мес.-2016) и впервые консолидировано перечислил в госбюджет свыше 100 млрд грн по сравнению с 60 млрд грн год назад.

Согласно сообщению, еще одна дочка НАК – "Укргазвыдобування" - нарастила добычу газа в 2017 года на 4,8% – с 14,6 млрд куб. м до 15,3 млрд куб. м, рекордного показателя за 24 года. Одной из причин такого роста стало проведение 120 операций гидроразрыва пластов, которые позволили добыть 0,875 млрд куб. м газа.