Нефть дорожает и заканчивает год на многолетнем максимуме

Цены на нефть растут в пятницу и завершают год на максимальных отметках с 2015 года.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:11 кв увеличилась на 21 цент (0,32%) - до $66,37 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к указанному времени на 21 цент (0,35%) - до $60,05 за баррель.

С начала года Brent подорожала почти на 17%, WTI - на 11%.

Главным позитивным фактором для нефтяного рынка в уходящем году стало решение ОПЕК и партнеров картеля продлить соглашение об ограничении добычи до конца 2018 года. Инвесторы полагают, что такая мера приведет к сокращению излишка топлива на рынке и восстановлению баланса спроса и предложения.

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В частности, снижение поставок топлива стало причиной значительного снижения запасов нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

Товарные запасы нефти в США, крупнейшем потребителе этого топлива в мире, на минувшей неделе упали на 4,61 млн баррелей, до минимума с октября 2015 года.

Между тем у трейдеров сохраняются опасения, что подъем цен на нефть спровоцирует рост нефтедобычи в Штатах.