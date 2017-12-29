Экономика

17:08 29.12.2017

Порт "Южный" принял еще два балкера с 134 тыс. тонн угля

Порт "Южный" принял еще два балкера с 134 тыс. тонн угля

Порт "Южный" 26 и 28 декабря принял два балкера с 60,4 тыс. тонн для ДТЭК и 73,4 тыс. тонн угля для "Центрэнерго", сообщила пресс-служба энергохолдинга.

"26 и 28 декабря у причалов №6 и №5 ГП "МТП "Южный" пришвартовались последние в 2017 году балкеры с энергетическим углем. Судно Oceanus доставило 60,4 тыс. тонн энергетического угля для холдинга ДТЭК, а судно Woolloomoolloo -73,4 тыс. тонн для "Центрэнерго". Работы по разгрузке проводятся по графику", - отмечено в сообщении.

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Согласно сообщению морпорта в 2017 году объемы перевалки импортного энергетического угля портом "Южный" составили более 11% общего грузооборота предприятия. Так, с мая 2017 порт разгрузил более 1 млн тонн энергетического угля для государственных и частных компаний, из которых 847 тыс. тонн - для энергохолдинга ДТЭК, 412,5 тыс. тонн - для ПАО "Центрэнерго".

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