Украинское агентство авторских и смежных прав в 2017г увеличило сбор роялти на 25%

Государственная организация "Украинское агентство авторских и смежных прав" (УААСП) в 2017 году собрало роялти на сумму в 62 млн грн, что на 25% больше соответствующего показателя за 2016 год.

"Украинское агентство по авторским и смежным правам заканчивает 2017 год с наибольшим приростом сборов роялти в своей истории. За этот год УААСП смогло достичь рекордной отметки сборов авторского вознаграждения в 62 млн грн, что сразу на 12,5 млн грн больше, чем в предыдущем году", - отмечается в сообщении УААСП со ссылкой на и.о. директора агентства Дмитрия Костюка.

В сообщении агентства отмечается, что по окончательным подсчетам сбора, распределения и выплат авторского вознаграждения в начале 2018 года планируются новые рекордные показатели.

УААСП - организация коллективного управления правами авторов музыкальных, литературных, драматических и других произведений искусства и науки. Управляет имущественными правами украинских авторов, а также представляет на территории Украины интересы зарубежных правообладателей на основании договоров о взаимном представительстве с иностранными авторско-правовыми организациями.