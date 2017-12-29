Экономика

16:45 29.12.2017

АМКУ рассматривает приобретение кипрской компанией Divesal "Днепрометиза"

АМКУ рассматривает приобретение кипрской компанией Divesal "Днепрометиза"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает приобретение компанией Divesal Limited (Кипр) акций ЧАО "Днепрометиз" (Днепр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления обществом.

Как сообщается в информации АМКУ в пятницу, рассмотрение дела о концентрации начато в декабре текущего года.

С целью ускорения сбора данных АМКУ просит заинтересованных лиц присылать информацию до 27 января 2018 года.

Ранее АМКУ в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" сообщал, что новый собственник одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлических изделий Украины - ЧАО "Днепрометиз" - не обращался в АМКУ за разрешением на концентрацию контрольного пакета акций завода.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в комитете, "в АМКУ в период с 1 января по 2 ноября 2017 года не поступали какие-либо заявления от субъектов хозяйствования о предоставлении разрешения на приобретение акций ЧАО "Днепрометиз".

Как сообщалось 27 октября 2017 года, ПАО "Северсталь" продало ЧАО "Днепрометиз": ее дочерняя компания Cambay Services Ltd. завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd., владеющей 98,6% "Днепрометиза".

"Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 году у группы "ТАС", в 2008 году докупила у "ТАС" еще 34,6% акций, сконцентрировав долю в предприятии до 98,6%.

"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год.

В собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза".

Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" составляет 83,480 млн грн, номинал акции – 68,08 грн.

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Интерфакс-Украина
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