Комиссия МЭРТ отобрала 9 кандидатов на 4 независимых членов набсовета "Укрхимтрансаммиака"

Конкурсная комиссия при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) предложит номинационному комитету при правительстве девять кандидатур на четыре вакансии независимых членов наблюдательного совета государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак", сообщило МЭРТ в пятницу.

"Комиссия провела собеседования с 32 участниками конкурсного отбора. По результатам оценки отобрано девять участников, набравших наибольшее количество баллов", – отмечается в релизе.

МЭРТ напоминает, что всего на конкурс было подано 36 заявок, а к отбору допущено 34 претендента.

"Укрхимтрансаммиак" создан постановлением правительства Украины в мае 2001 года путем объединения Украинского государственного внешнеэкономического предприятия "Укрвнешхимпром", Приднепровского государственного управления "Трансаммиак" и Николаевского государственного предприятия "Трансаммиак".

"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Общая протяженность аммиакопровода – 2418 км, по территории Украины – 1018 км.

МЭРТ 1 декабря 2016 года сообщило, что победу в конкурсе по отбору руководителя ГП "Укрхимтрансаммиак" одержал Павел Шебеста, который с мая 2015 года был менеджером по развитию бизнеса компании Block Technical (Швейцария, предоставляет проектировочные, инжиниринговые услуги), а до того работал в Johnson&Johnson, Zentiva International, "Сперко Украина".

Однако в начале февраля 2017 года Кабинет министров временно возложил обязанности директора "Укрхимтрансаммиак" на Игоря Трегубенко. В Минэкономразвития агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что победитель конкурса не прошел необходимых проверок для окончательного назначения.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в сентябре сообщило о задержании трех человек по подозрению в завладении и легализации более 40 млн грн средств "Укрхимтрансаммиака", в том числе о подозрении и.о. директора ГП в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. На сайте предприятия и.о.директора по-прежнему значится И.Трегубенко.

Предыдущего директора предприятия Виктора Бондика, по словам генпрокурора Юрия Луценко, подозревали в растрате госимущества на $2,3 млн.

"Укрхимтрансаммиак" в 2016 году увеличил выручку на 14,6% – до 2 млрд 8,43 млн грн, нарастив чистую прибыль в 3,8 раза – до 650,17 млн грн.

В первом квартале 2017 года из-за временной паузы в транспортировке российского аммиака выручка компании упала в 3,2 раза – до 169,1 млн грн, а чистая прибыль – в 5,1 раза, до 31,4 млн грн. Более свежие данные отсутствуют.