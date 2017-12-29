Китай вводит особый режим ж/д перевозок в связи с Новым годом

Китай в пятницу перевел железнодорожные ведомства по всей стране на особый режим пассажироперевозок на четыре дня для того, чтобы справиться с резким увеличением пассажиропотока в связи с Новым годом.

Как сообщила China Railway Corp. (CRC), в период действия этого режима - с 29 декабря 2017 года по 1 января 2018 года - железнодорожным транспортом будет перевезено, как ожидается, 37 млн человек или в среднем 9,25 млн человек в сутки. Это на 7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Железнодорожные ведомства постараются удовлетворить растущий спрос за счет оптимизации графиков движения поездов, запуска дополнительных составов, а также предоставления качественных услуг по продаже билетов как через интернет, так и в билетных кассах, сообщает агентство "Синьхуа".