Парубий подписал закон с изменениями в Налоговый кодекс и передал его на подпись президенту

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (№6776-д) относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году.

Как сообщается на веб-сайте Верховной Рады, документ передан на подпись президенту.

Таким образом, в настоящее время на подписи у президента находятся все три закона из бюджетного пакета-2018: помимо указанного закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" №7000 и закон об изменениях в Бюджетный кодекс №7116, подписанные спикером 22 декабря.

Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 и ряд бюджетообразующих законов президент Петр Порошенко подписал 26 декабря 2016 года.