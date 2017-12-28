Экономика

18:43 28.12.2017

Нефть стабильна после выхода данных о запасах

Нефть стабильна после выхода данных о запасах

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали к 18:03 кв на $0,02 (0,03%) - до $66,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на $0,06 (0,10%) - до $59,70 за баррель.

По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,61 млн баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 3,75 млн баррелей.

При этом запасы бензина увеличились всего на 591 тыс. баррелей, а не на 3,13 млн баррелей, как сообщил накануне Американский институт нефти (API). Запасы дистиллятов выросли на 1,09 млн баррелей.

Объем запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, сократился на 1,58 млн баррелей.

Спрос на топливо в США за последние четыре недели вырос на 1,36%.

Нефтедобыча в Штатах сократилась впервые за два месяца; снижение составило 35 тыс. баррелей в сутки, до 9,754 млн б/с.

Импорт нефти вырос на 159 тыс. б/с, а закупки нефтепродуктов за рубежом упали на 317 тыс. б/с.

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