Гривня на межбанке в четверг снизилась до 28,09 грн/$1

Гривня на межбанковском валютном рынке в четверг снизилась до 28,09 грн/$1 с 27,975 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 28,07-28,11 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 28,0672 грн/$1с 27,9485 грн/$1. Торговый оборот составил $403,38 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $509,3 млн.