Экономика

17:10 28.12.2017

ФГИ в 2017г выполнил план приватизации лишь на 20%

ФГИ в 2017г выполнил план приватизации лишь на 20%

 Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации государственного имущества в 2017 году составили 3,376 млрд грн, что составляет 19,7% первоначального плана, но в 17,9 раза превышает показатель предыдущего года.

Как сообщил исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook в четверг, в целом ФГИ перечислил в госбюджет 5,346 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2016 году.

Он отметил, что поступления от приватизации оказались наибольшими с 2012 года.

По словам главы Фонда, аренда госимущества принесла 1,052 млрд грн при годовом плане 1,6 млрд грн.

Год назад ФГИ отчитался о 1,028 млрд грн поступлений в бюджет от аренды.

Официальный курс на 28 декабря - 27,95 грн/$1.

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