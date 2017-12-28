Экономика

16:51 28.12.2017

Крупные налогоплательщики в 2017г увеличили уплату налогов

Крупные налогоплательщики в 2017г увеличили уплату налогов

Офис крупных плательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) перечислил в бюджет 250,3 млрд грн, что на 30,3 млрд грн, или на 13%, больше показателей прошлого года, сообщается на странице ведомства в соцсети Facebook.

Наибольшую динамику показал рост поступлений от акцизного налога, который увеличился на 10,2 млрд грн, или на 19%, до 62 млрд грн в текущем году, отмечает ведомство.

Кроме того, крупнейшие налогоплательщики увеличили за этот год отчисления в бюджет налога на прибыль на 6,8 млрд грн, или на 16%, больше по сравнению с прошлогодним показателем – до 44,4 млрд грн. Поступления в бюджет от налога на добавленную стоимость (НДС) увеличились на 12,7 млрд грн, или на 13%, до 111 млрд грн, показывают данные Офиса.

"Удельный вес поступлений Офиса стабильно на протяжении всего года занимает 57% общих налоговых поступлений в Украине", - констатируется в сообщении ведомства.

Крупные плательщики за текущий год обеспечили 84% положительных начислений по налогу на прибыль, при этом их доходы занимают 69% всех юридических лиц Украины, уточнила ГФС.

Как сообщалось, за счет изменений в Налоговый кодекс в 2017 году реестр крупных налогоплательщиков пополнился до 2,512 тыс. предприятий, что на 45,6% больше по сравнению с 2016 годом.

С 1 января крупным налогоплательщиком считается юридическое лицо или постоянное представительство нерезидента на территории Украины, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает 1 млрд грн (было 500 млн грн) или общая сумма платежей в государственный бюджет за такой же период превышает 20 млн грн (было 12 млн грн).

В то же время принятые во втором чтении правки в Налоговый кодекс (закон №6776-д) предполагают повышение порога отнесения предприятий к крупным налогоплательщикам.

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