Экономика

14:19 28.12.2017

СК "PZU Украина" начала реализацию полисов через Portmone.com

СК "PZU Украина" начала реализацию полисов через Portmone.com

 Страховая компания "PZU Украина" (Киев) подписала партнерское соглашение с платежной системой Portmone, согласно которому клиенты сервиса смогут приобрести полисы туристического страхования выезжающих за рубеж, а также "Зеленую карту" (страхование автогражданской ответственности для поездки за границу) в режиме онлайн на странице партнера.

Как сообщается на сайте страховщика, кроме того, клиентам предлагаются индивидуальные программы страхования с максимальной суммой покрытия в 75тыс. долларов или евро.

СК "PZU Украина" работает на рынке с 1993 года. Предоставляет полный спектр услуг в классическом сегменте страхования.

Украинские страховые компании "PZU Украина" и "PZU Страхование жизни" входят в состав PZU - крупнейшей страховой группы в Польше более чем с 200-летним опытом деятельности.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Девять ведущих life-страховщиков Украины объединились в "Проект Жизнь"

Утверждена программа XIV Международной Карпатской страховой конференции

Количество договоров агрострахования в 2017 андерайтинговом году выросло на 21%, объем премий на 30%

"УПСК" застраховала по ОСАГО автотранспорт "Харьковоблэнерго"

ГАП "Украина" объявило тендер на страхование сотрудников авиабезопасности от НС

Треть летних обращений в техассистанс "КОРИС Украина" связаны с застрахованными телефонами и планшетами

Спрос на страхование от кибератак в Азии взлетел на 87%

РСА не будет включать Крым в систему "единого агента" в ОСАГО

Госрегуляторная служба согласовала внеплановые проверки 13 страховщиков по жалобам физлиц

В общественный совет при Нацкомфинуслуг войдут 21 общественное объединение

ПОСЛЕДНЕЕ

МЭРТ намерено содействовать продвижению строительства портовых терминалов

ФГИ в 2017г выполнил план приватизации лишь на 20%

НКРЭКУ с января-2018 увеличит тарифы для ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго"

В 2017 году в мире нашли меньше всего нефти в истории

Крупные налогоплательщики в 2017г увеличили уплату налогов

Южная Корея может закрыть криптовалютные биржи в рамках мер ограничения активности на рынке

Украина готова закупать российский газ дешево и честно - Порошенко

Ощадбанк считает безосновательными обвинения по спецконфискации

В Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банков

НКРЭКУ в I кв.-2018 увеличит оптовую рыночную цену

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА