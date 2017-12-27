Экономика

16:50 27.12.2017

"Нафтогаз" погасил облигации на 4,8 млрд грн

"Нафтогаз" погасил облигации на 4,8 млрд грн

НАК "Нафтогаз Украины" в период с 21 по 26 декабря 2017 года погасил облигации серий "А", "В" и "С" на 4,8 млрд грн, выпущенные в 2013 году, сообщила пресс-служба компании.

В НАК напоминают, что весь объем облигаций, доходность которых составляла 10% годовых, был выкуплен Ощадбанком.

"На протяжении срока обращения облигаций "Нафтогаз" своевременно и в полном объеме выполнял обязательства по выплате процентного дохода", - добавляют в пресс-службе.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Интерфакс-Украина
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